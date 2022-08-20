Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Samsun'da Irak uyruklu bir şahıs kaldığı otel odasında ölü bulundu. Samsun'da Irak uyruklu bir şahıs kaldığı otel odasında ölü bulundu. İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir otelde konakladığı öğrenilen 60 yaşındaki Iraklı N.A, odasında yerde yatar durumda bulundu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekiplerin sevk edildi. Otel gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Doktor tarafından N.A'nın cesedinde yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirdiği belirlendi. Şahsın cesedi morga kaldırıldı. (Furkan Abrek Ünal - Cem Güngörmüş/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Caddesi Samsun Irak 3. Sayfa Güncel Haberler

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