- Iraklı profesör sokak ortasında öldürüldü

BAĞDAT - Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde bir üniversitede çalışan Prof. Dr. Akil Nasıri, sokak ortasında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldü. Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde sabah erken saatlerde üniversiteye gitmeye hazırlanan Prof. Dr. Akil Nasıri, evinin kapısı önünde motosikletli 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, Nasıri'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirirken, saldırganların kaçtığını belirtti.Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.