Iraklı araştırmacı el-Haşmi'nin katiline idam cezası

Irak'ta araştırmacı Hişam el-Haşimi'yi 2020 yılında öldüren eski polis memuru idam cezasına çarptırıldı.

Irak'ta araştırmacı Hişam el-Haşimi'yi 2020 yılında öldüren eski polis memurunun yargılandığı davada karar verildi. Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Bağdat'taki el-Rasafa Ağır Ceza Mahkemesi, güvenlik uzmanı ve analist Hişam El-Haşimi'nin katili Ahmet Hamdavi Avit'i idam cezasına çarptırdı" denildi. Açıklamada, "Mahkeme, kararını 2005 tarihli ve 13 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 4/1 maddesi hükümlerine ve 2/1/3 maddesi uyarınca verilmiştir" ifadeleri kullandı.

Siyaset ve güvenlik analisti el-Haşimi, 6 Temmuz 2020 tarihinde başkent Bağdat'ta el-Zeyüne semtindeki evinin önünde maskeli silahlı kişiler tarafından suikast düzenlenmişti. Irak'ın eski Başbakanı Mustafa el-Kazımi Temmuz 2021 tarihinde, İçişleri Bakanlığı'nda polis memuru olan suikastçının yakalandığını duyurmuştu. - ERBİL