Irak: 'Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye valisi öldürüldü'

Irak Ulusal İstihbarat Servisi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye valisi Halit Aid Ahmet el-Ciburi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.

Irak Ulusal İstihbarat Servisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya Sudani'nin talimatları doğrultusunda terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, DEAŞ'ın aranan en tehlikeli üyesi ve sözde Türkiye valisi olan kod adı Yakup el-Mühacir isimli Halit Aid Ahmet el-Ciburi'nin Suriye'nin İdlib kentinde öldürüldüğü belirtildi. Irak Ulusal İstihbarat Servisi, El-Ciburi'nin eskiden terör örgütü El-Kaide üyesi olduğunu, daha sonra ise DEAŞ'a katılarak Musul dışı askeri sorumlu ve Musul'un kuzeyi ile doğusundan sorumlu örgüt üyesi gibi görevler üstlendiğini açıkladı. Son görevi sözde Türkiye valisi olan teröristin Avrupa'da saldırı hazırlığı içinde olduğu da aktarıldı. - BAĞDAT