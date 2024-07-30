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Irak'tan kaçan 1 PKK'lı terörist Türk güvenlik güçlerine teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken, örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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