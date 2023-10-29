Irak'tan kaçak yollarla getirilen 4 alageyik jandarma tarafından ele geçirildi

Irak'tan kaçak yollarla ülkeye getirilen 4 alageyik jandarma tarafından ele geçirildi

Alageyikler emin ellerde

VAN - Irak'tan kaçak yollarla ülkeye getirilen ve jandarmanın yol kontrolü sırasında ele geçirilen 4 alageyik emin ellerde.

Hakkari'nin Derecik Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında bir kamyonete arama yaptı. Yapılan aramada kamyonetin kasasında Irak'tan kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 4 alageyiğe el koydu. Jandarma ekipleri alageyikleri Doğa Koruma Milli Parklar Yüksekova Şefliği personeline teslim etti. Alageyikler daha sonra rehabilite edilmek üzere Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne getirdi.

Irak sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 4 yavru alageyiğin rehabilitesi için merkezlerine getirildiğini ifade eden merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "DKMP 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından dün akşam 4 alageyik merkezimize getirildi. İlk muayenelerini yaptığınızda nakliyeye bağlı yaralanmalar ve hafif felç tabloları vardı. Bilindiği gibi alageyikker bütün dünyaya anadoludan dağılmıştır. Son yapılan kazılarda da alageyikler hakkında da hem yerleşim yerlerinde hemde boynuzları, hemde iskeletleri bulundu. Buda bize gösteriyor ki alageyiklerin öz vatanı anadolu, yani bu coğrafya. Ülkemize kanunsuz ve izinsiz getirildikleri için bunlara el konulup gerekli cezai işlem uygulanmış. Bizde merkezimizde bunlara kefeste değil de özgür alanda yerlerini hazırladık. Uzun süre bakıp DKMP yetkililerine teslim edeceğiz" dedi.

DKMP ekipleri, araç sürücüsüne 811 bin 442 TL idari para cezası uyguladı.