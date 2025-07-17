Irak'taki Hypermarket Yangınında Ölü Sayısı 61'e Yükseldi

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Irak'ın El-Kut şehrindeki Hypermarket alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi, 45 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Irak'ın El-Kut şehrindeki "Hypermarket" alışveriş merkezinde gece saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükselirken, 45 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Irak'ta "Hypermarket" alışveriş merkezinde gece saatlerinde çıkan yangında bilanço artıyor. Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Vasıt vilayetinde yer alan El-Kut şehrinde bulunan alışveriş merkezindeki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, tamamen yanan 14 cesedin kimliğinin belirsiz olduğu, 45 kişinin ise yaralı kurtarıldığı aktarıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, kayıp kişilere yönelik arama çalışmaları hala sürüyor.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, dün akşam 21.00'den sonra başlayan ve yaklaşık 8 saat süren yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirirken, bölgeye vatandaşların yaklaşılmasını engellemek amacıyla alışveriş merkezinin çevresinde geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturuldu. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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