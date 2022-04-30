Irak'taki Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı - Haberler

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Irak'taki Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Irak'taki Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı

Irak'ın Anbar vilayetinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın Anbar vilayetinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın Anber vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı düzenlendi. ABD'nin konuşlu olduğu askeri üsse düzenlenen saldırıda roketlerin üssün çevresine düştüğü belirtilirken, olayda can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

General Kasım Süleymani'nin 2020 yılının başında Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından, Irak'taki ABD askeri üsleri kimliği belirsiz gruplar tarafından saldırıya maruz kalıyor. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri, Saldırı, Anbar, Irak, 3. Sayfa, Haberler

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