Irak'ta valilik binası ateşe verildi 3. Sayfa Haberleri - Irak'ta valilik binası ateşe verildi Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde valilik binası önünde toplanan protestocular valilik binasını ateşe verdi. - Irak'ta valilik binası ateşe verildi ERBİL - Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde valilik binası önünde toplanan protestocular valilik binasını ateşe verdi. Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde bir grup protestocu valilik binası önünde toplandı. Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinin ardından protestocular valilik binasını molotofkokteyliyle ateşe verdi. Protestocuları dağıtmak için güvenlik güçleri havaya ateş ederken, göstericiler ise taşla karşılık verdi. Çıkan olaylarda 30'dan fazla güvenlik mensubu yaralandı. Öte yandan Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından olaylara ilişkin yapılan açıklamada, protestocuların içine sızan provokatörlerin Zikar valiliği binasının girişindeki kabinleri ateşe verdiği belirtildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu Irak 3. Sayfa Güncel Haberler

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