Irak'ta türbe çöktü: 6 kişi mahsur kaldı 3. Sayfa Haberleri Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde toprak kayması nedeniyle çöken türbede 6 kişi mahsur kaldı. Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde toprak kayması nedeniyle çöken türbede 6 kişi mahsur kaldı. Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde, şehir merkezinden 2,5 kilometre uzakta bulunan türbe, toprak kayması nedeniyle çöktü. Olay yerine Babil, Divaniye ve Müsenna kentlerinden çok sayıda sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yetkililer, aralarında 2 çocuğun olduğu 6 kişinin çöken türbede mahsur kaldığını söyledi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (Abdulkadir Hacıoğlu/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Irak 3. Sayfa Güncel Haberler

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