Irak'ta sokak köpekleri çocuğa saldırdı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde sokak köpeklerinin saldırdığı 3-4 yaşlarındaki çocuk ağır yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde bulunan Zeytin Sitesi'nde 6 Nisan'da yaşanan olay ülke gündemini derinden sarstı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 3-4 yaşlarındaki bir kız çocuğu 6 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin dakikalarca kız çocuğunu sürüklediği anlar, sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Köpeklerin yanından ayrılmasıyla ayağa kalkan çocuğun imdadına ise çevredekiler yetişti. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olayda ihmalkarlık şüphesi

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun babası, daha önce site yöneticileri ile köpekler hakkında konuştuğu belirtti. Baba, yöneticilerin ihmalkarlık nedeniyle şikayette bulunmadığını iddia etti.

Erbil Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sayısı 20 binden fazla olduğu tahmin edilen sokak köpekleri için şehir dışında bir barınak açılacağı ve söz konusu köpekleri toplamak için de para tahsis edildiği kaydedildi. - ERBİL