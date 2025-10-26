Haberler

Irak'ta Petrol Sahasında Patlama: 1 Ölü, 7 Yaralı

Güncelleme:
Irak'ın Basra vilayetindeki bir petrol sahasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Patlama sonrası yangın çıktı ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde bir petrol sahasındaki depoda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak'ta petrol sahasında patlama meydana geldi. Iraklı güvenlik kaynaklarına göre, güneydeki Basra vilayetinde bulunan Zübeyir ilçesindeki petrol sahasının deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından petrol sahasında büyük bir yangın çıktı.

Basra Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Basra Petrol Şirketi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve alevlerin çevredeki evlere sıçramasının engellendiği aktarıldı. - ERBİL

