Irak'ta Petrol Sahasında Patlama: 1 Ölü, 7 Yaralı

Irak'ta petrol sahasında patlama meydana geldi. Iraklı güvenlik kaynaklarına göre, güneydeki Basra vilayetinde bulunan Zübeyir ilçesindeki petrol sahasının deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından petrol sahasında büyük bir yangın çıktı.

Basra Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Basra Petrol Şirketi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve alevlerin çevredeki evlere sıçramasının engellendiği aktarıldı. - ERBİL