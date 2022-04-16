Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı - Haberler

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Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde bulunan Babil kentinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde bulunan Babil kentinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Babil kentinde korkutan bir kaza yaşandı. Kazanın ardından Irak Trafik Polisi Genel Müdürlüğü Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat - Babil yolu üzerinde 2 aracın kafa kafaya çarpması sonucu 11 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada kazanın nedeni aşırı hız ve dikkatsizlik olarak belirtildi. Hayatını kaybedenlerin hastanelere sevk edilmesinin ardından, birçok kişi yakınlarından haber alabilmek için hastanelere akın etti. - BAĞDAT

Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı

Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağdat, Kaza, Irak, 3. Sayfa, Haberler

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