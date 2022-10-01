Irak'ta 'Ekim protestoları' başladı

Irak'ta Ekim 2019'da gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestoların 3. yıl dönümü kapsamında başkent Bağdat'ta yeniden gösteriler başladı. Güvenlik güçleri Cumhuriyet Köprüsü'nde kurulan bariyerleri aşmaya çalışan göstericilere göz yaşartıcı biber gazı ile müdahale ediyor.

Irak'ta 1 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve dönemin Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifası ile sonuçlanan hükümet karşıtı protestoların 3. yıl dönümünde dolayısıyla başkent Bağdat'ta sabahın erken saatlerinden itibaren gösteriler başladı. Aralarında 1 ay önce siyasetten çekildiğini açıklayan Sadr Grubu lideri Şii Mukteda Sadr'ın destekçilerinin de yer aldığı protestocular, hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden Tahrir Meydanı'ndaki Cumhuriyet Köprüsü önünde toplandı. Demir bariyerleri geçen protestocular güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı. Güvenlik güçleri taş atan protestoculara karşı göz yaşartıcı biber gazı kullandı. Çıkan olaylarda ilk belirlemelere göre 10 kişi gazdan etkilendi. Köprü üzerinde kurulan ve ilk koruma hattı olan demir bariyerleri geçmeyi başaran protestocular, bariyerleri Dicle Nehri'ne atarak ilerlemeye başladı.

"Biber gazı ve mermi kullanmayın" talimatı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi dün akşam güvenlik güçlerine protestolarda hiçbir şekilde gerçek veya plastik mermi ile göz yaşartıcı biber gazın kullanılmaması talimatı vermişti. El-Kazımi, söz konusu talimatlara uymayanların ağır şekilde cezalandırılacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ekim 2019'daki protestolar

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kamu hizmeti yetersizliği ve yolsuzluk nedeniyle 1 Ekim 2019'da başlayan protestolar, 25 Ekim'de şiddetini arttırarak ülke geneline yayılmıştı. Protestolarda 600'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 17 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Artan protestolar ve baskı üzerine dönemin Başbakanı Adil Abdülmehdi, Kasım 2019'da istifa etmek zorunda kalmıştı. - BAĞDAT