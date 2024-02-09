Irak'ta DEAŞ Üyesi Yakalandı
Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyetlerde yer alan yabancı uyruklu bir şahıs, Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyetlerde yer alan yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonla Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, Suriye uyruklu M.F.H. (35) evinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince şahsın evinde arama yapıldı. Irak'ta daha önce örgütün silahlı faaliyetlerinde yer aldığı tespit edilen M.F.H., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE