Irak'ta DEAŞ polise saldırdı: 6 ölü, 7 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ta DEAŞ polise saldırdı: 6 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Irak'ta DEAŞ polise saldırdı: 6 ölü, 7 yaralı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın polise yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 6 polis hayatını kaybederken, 7 polis yaralandı.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın polise yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 6 polis hayatını kaybederken, 7 polis yaralandı.

Irak'ın Diyala ile Selahaddin vilayetleri arasında yer alan el-Maliha köyü yakınlarındaki polis noktasına terör örgütü DEAŞ tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Keskin nişancı ve otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 6 polisin öldüğü, 7 polisin de yaralandığı belirtildi. Saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldı. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Irak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title