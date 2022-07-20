Irak'ta DEAŞ polise saldırdı: 6 ölü, 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın polise yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 6 polis hayatını kaybederken, 7 polis yaralandı.
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın polise yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 6 polis hayatını kaybederken, 7 polis yaralandı.
Irak'ın Diyala ile Selahaddin vilayetleri arasında yer alan el-Maliha köyü yakınlarındaki polis noktasına terör örgütü DEAŞ tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Keskin nişancı ve otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 6 polisin öldüğü, 7 polisin de yaralandığı belirtildi. Saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldı. - ERBİL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa