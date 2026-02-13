Haberler

Irak: "Suriye'den gönderilen teröristlerin sayısı 5 bin 64'e ulaştı"

Güncelleme:
Irak Adalet Bakanlığı, Suriye'den Irak'a gönderilen DEAŞ mensuplarının toplam sayısının 5 bin 64'e ulaştığını açıkladı. Mahkumların sorgu ve yargılama süreçleri Irak yasalarına göre yürütülecek.

Irak Adalet Bakanlığı, Suriye'den Irak'a gönderilen terör örgütü DEAŞ mensuplarının sayısının 5 bin 64'e ulaştığını açıkladı.

Irak Adalet Bakanlığı Suriye'den Irak'a gönderilen terör örgütü DEAŞ mensuplarının son verilerini paylaştı. Şu ana kadar Irak'a gönderilen toplam terörist sayısının 5 bin 64'e ulaştığı kaydedilen Bakanlık açıklamasında, nakledilen terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerinin 270'ten fazlasının Irak, 3 binden fazlasının Suriye uyruklu, kalanının ise çeşitli ülkelerden olduğu bildirildi.

Bütün mahkumların Irak'taki tek bir cezaevine yerleştirildiği kaydedilirken soruşturma ve yargılama süreçlerinin Irak yasalarına göre yürütüleceği belirtildi. Bakanlık açıklamasında mahkumların iade masraflarının Irak hükümeti tarafından değil, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından karşılandığı vurgulandı.

Bakanlık, bu sürecin uluslararası koalisyonunun talebi üzerine ve koordinasyon halinde yürütüldüğünü belirtti. - BAĞDAT

