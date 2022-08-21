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Irak'ta çöken türbenin enkazından 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Irak'ta çöken türbenin enkazından 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

3. Sayfa Haberleri

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, şu ana kadar 6 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, şu ana kadar 6 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, türbenin enkazında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilerek, 6 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı aktarıldı. Türbe enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Irak 3. Sayfa Haberler

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