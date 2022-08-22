Irak'ta çöken türbede can kaybı 7'ye yükseldi 3. Sayfa Haberleri Irak'ın Kerbela kentinde toprak kayması nedeniyle çöken türbede hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Irak'ın Kerbela kentinde toprak kayması nedeniyle çöken türbede hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde toprak kayması nedeniyle çöken türbede bilanço ağırlaşıyor. Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, geçen Cumartesi çöken türbeden 2'si kadın olmak üzere 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. El-Bedir ayrıca, hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini ve toplam 6 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı. (Abdulkadir Hacıoğlu /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sağlık Bakanlığı Irak 3. Sayfa Güncel Haberler

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