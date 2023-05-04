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Irak'ta çocuklarını 150 bin dolara satmaya çalışan aile gözaltına alındı

Irak'ta çocuklarını 150 bin dolara satmaya çalışan aile gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Irak'ta 2 çocuğunu 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan aile gözaltına alındı.

Irak'ta 2 çocuğunu 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan aile gözaltına alındı.

Irak'ta bir aile 2 çocuğunu 150 bin dolar karşılığında satmaya çalıştı. Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Irak Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Anbar kentinde biri kız biri erkek olan çocuklarını 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan anne ve babanın gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada, ihbar üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği ifade edilerek, ailenin suçüstü yakalandığı aktarıldı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Anbar Irak 3. Sayfa Haberler

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