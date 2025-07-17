Irak'ta Alışveriş Merkezinde Yangın: 50 Kişi Hayatını Kaybetti

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Irak'ın El-Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucu 50 vatandaş hayatını kaybetti. Vali, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı ve bölgede 3 günlük yas ilan edildi.

Irak'ın El-Kut şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucu 50 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Vasıt vilayetinde yer alan El-Kut şehrindeki "Hypermarket" alışveriş merkezinde yangın çıktı. Vasıt Valisi Muhammed Cemil el-Miyahi yaptığı açıklamada, "Yangında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 vatandaşımızı kaybettik" ifadelerini kullandı. Vali el-Miyahi, can kayıpları nedeniyle bölgede 3 günlük yas ilan edildiğini, yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldığını aktardı. El-Miyahi, "Bu trajik olaydan doğrudan ya da dolaylı şekilde sorumlu olanlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Olayla ilgili bazı kuşkular var. İlk soruşturma sonuçlarını 48 saat içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Binanın sahibi, işletmecisi ve olayla bağlantısı olan tüm kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı" ifadelerini kullandı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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