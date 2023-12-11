Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine SİHA saldırısı

İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplanan Irak İslami Direnişi, Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenledi. Saldırının sebebi olarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar gösterildi.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne, silahlı insanız hava aracı ( Siha ) ile saldırı düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar devam ediyor. Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından silahlı insanız hava aracı ( Siha ) ile saldırı düzenlendi.

Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, SİHA'nın üsse isabet ettiği aktarılarak, saldırının İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi. - ERBİL