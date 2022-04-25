Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne havan topu ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne havan topu ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Üssün bulunduğu bölgeye 2 adet havan topu düştüğü aktarılarak, saldırının Bağdat'taki Raşidiye bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırı sonucu can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa