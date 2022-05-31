Irak'ta ABD askeri üssüne roketli saldırı - Haberler

Irak'ın Anbar vilayetinde, ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esed Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın batısında bulunan Anbar vilayetinde, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne 5 adet roket fırlatıldı. Üssün çevresine düşen roketlerin, hasara neden olup olmadığı açıklanmadı. Saldırının ardından bölgede arama faaliyeti başlatan güvenlik güçleri, kullanılan roket rampalarını Barvana bölgesinin güneyinde buldu.

(Abdulkadir Hacıoğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa