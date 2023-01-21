Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ta 8 araç birbirine girdi: 2 kişi yaralandı, 40'tan fazla deve telef oldu

3. Sayfa Haberleri

Irak'ta 8 araç birbirine girdi: 2 kişi yaralandı, 40'tan fazla deve telef oldu

Irak'ın Zikar kentinde 8 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 40'tan fazla deve telef oldu.

Irak'ın Zikar kentinde 8 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 40'tan fazla deve telef oldu.

Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde etkili olan yoğun sis sonucu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 40'tan fazla deve telef oldu. Deve yüklü tırın karıştığı kaza çevredeki kişiler tarafından görüntülendi. Irak'ın orta ve güney kesimlerinde haftalardır etkili olan yoğun sis nedeniyle çok sayıda trafik kazası yaşandı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Irak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title