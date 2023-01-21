Irak'ta 8 araç birbirine girdi: 2 kişi yaralandı, 40'tan fazla deve telef oldu
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Irak'ın Zikar kentinde 8 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 40'tan fazla deve telef oldu.
Irak'ın Zikar kentinde 8 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 40'tan fazla deve telef oldu.
Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde etkili olan yoğun sis sonucu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 40'tan fazla deve telef oldu. Deve yüklü tırın karıştığı kaza çevredeki kişiler tarafından görüntülendi. Irak'ın orta ve güney kesimlerinde haftalardır etkili olan yoğun sis nedeniyle çok sayıda trafik kazası yaşandı. - BAĞDAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa