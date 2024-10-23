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Irak İslami Direniş Örgütü'nden İsrail'e İHA Saldırısı

Irak İslami Direniş Örgütü'nden İsrail'e İHA Saldırısı
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Irak İslami Direniş Örgütü, işgal altındaki İsrail hedeflerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılar, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına misilleme olarak yapıldı.

Irak İslami Direniş Örgütü, işgal altındaki bölgelerde bulunan İsrail'e ait 4 hedefe yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına, Irak İslami Direniş Örgütü'nden misilleme geldi. Örgütten yapılan açıklamada, Lübnan'ın Tabarja bölgesindeki 1, Ürdün Vadisi'ndeki 2 ve Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki 1 hayati önemdeki İsrail hedefine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıların İsrail'e misilleme olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Tüm operasyonlarımız, işgale karşı direnişimizin devamı, Filistin ve Lübnan'daki halkımıza destek ve İsrail'in çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillere karşı sürdürdüğü katliamlara karşılık niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı. Irak İslami Direniş Örgütü'nün "düşmanın kalelerini artan bir yoğunlukla vurmayı sürdüreceği" kaydedildi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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