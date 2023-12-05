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Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 terörist daha teslim oldu

5 Aralık 2023 19:02 Son Güncelleme: 19:04 Abone Ol

Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu' ifadelerine yer verildi.