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Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 terörist daha teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 terörist daha teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Irak PKK Savunma Güvenlik Terör Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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