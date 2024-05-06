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Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde çarşı yangını: 7 yaralı

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde bulunan tarihi Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında 7 kişi yaralandı. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde bulunan tarihi Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında, 7 kişi yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinin tarihi çarşısında yangın çıktı. Kentin merkezindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde çıkan yangında 7 kişi yaralandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Çok sayıda kuyumcu dükkanının da yer aldığı çarşıda, mallarının çalınmasından endişe eden dükkan sahipleri geceyi çarşının önünde geçirdi.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav tarafından yapılan açıklamada, yangının ardından çarşıdaki hasar tespit çalışmalarının başladığı bildirildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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