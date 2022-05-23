Irak'ı kum fırtınası vurdu - Haberler

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Irak'ı kum fırtınası vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Irak'ı kum fırtınası vurdu

Irak'ı dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alan kum fırtınası, hayatı durma noktasına getirdi.

Irak'ı dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alan kum fırtınası, hayatı durma noktasına getirdi.

Irak'ta beklenen kum fırtınası nedeniyle alarma geçildi. Nisan ayı itibariyle ülkede 8 kez meydana gelen kum fırtınası nedeniyle tüm uçuşlar askıya alınırken, ülke genelinde resmi tatil ilan edildi. Eğitim Bakanlığı tarafından eğitime 1 gün ara verilen ülkede, sabah saatleri itibariyle etkisini arttıran kum fırtınası nedeniyle başkent Bağdat'ta yüzlerce kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.

Irak Sağlık Bakanlığı, fırtına nedeniyle boğulma tehlikesine karşı hastanelerde gerekli önlemlerin alındığını bildirirken, Sivil Savunma Müdürlüğü ise sokaklara ilk yardım ekipleri yerleştirdi.

Irak Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü, kum fırtınasının 2 gün süreceğini açıkladı. - ERBİL

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Togo Cumhuriyeti, Nisan, Irak, 3. Sayfa, Haberler

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