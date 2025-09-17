İpsala'da Motosiklet Ustası Test Sürüşünde Kaza Geçirdi

Edirne'nin İpsala ilçesinde tamir ettiği motosiklet ile test sürüşü yapan motosiklet ustası, geçirdiği kazada yaralandı.

İddiaya göre, tamir ettiği motosiklet ile test sürüşüne çıkan H.P., seyir halindeyken bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen H.P, yola savrularak yaralandı. Yaralı sürücü, 112 ambulansı ile Keşan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. H.P. buradaki ilk müdahalenin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE