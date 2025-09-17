Haberler

İpsala'da Motosiklet Ustası Test Sürüşünde Kaza Geçirdi

İpsala'da Motosiklet Ustası Test Sürüşünde Kaza Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin İpsala ilçesinde tamir ettiği motosiklet ile test sürüşüne çıkan motosiklet ustası H.P., bir otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan H.P., hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde tamir ettiği motosiklet ile test sürüşü yapan motosiklet ustası, geçirdiği kazada yaralandı.

İddiaya göre, tamir ettiği motosiklet ile test sürüşüne çıkan H.P., seyir halindeyken bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen H.P, yola savrularak yaralandı. Yaralı sürücü, 112 ambulansı ile Keşan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. H.P. buradaki ilk müdahalenin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yılmaz Vural geri dönüyor! İşte anlaştığı kulüp

Yılmaz Vural geri dönüyor! İşte anlaştığı kulüp
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini öldürmekle suçlanan doktor babayla ilgili yeni detay! Eşinin telefonundan çıktı

Ailesini öldürmekle suçlanan doktor babayla ilgili yeni detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.