İpsala'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından Bulgaristan'a kaçamaya çalışan 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına karşı devam eden operasyonlar çerçevesinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 4 Suriye uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE