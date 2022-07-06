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İplik yüklü tır devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İplik yüklü tır devrildi

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iplik yüklü tır şarampole devrildi.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iplik yüklü tır şarampole devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Yusuf B., idaresindeki 27 AAT 933 plakalı iplik yüklü tır, Şanlıurfa Yol Ayrımı Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen Bölge Trafik Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak güvenlik önlemleri aldı. Polis ekiplerinin önlemlerinin ardından tır sabahın erken saatlerinde bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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