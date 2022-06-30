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İplere takılan kuşu vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İplere takılan kuşu vatandaşlar kurtardı

Adıyaman'da, iplere takılarak ölmek üzere olan kuşu vatandaşlar kurtardı.

Adıyaman'da, iplere takılarak ölmek üzere olan kuşu vatandaşlar kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2107 Sokak içerisinde bulunan bir binanın duvar kısmında bulunan iplere takılan ebabil kuşunu fark eden vatandaşlar, binaya çıkarak kuşun bulunduğu yere doğru uzandı. Vatandaşlar, kuşu bulunduğu yerden alarak kendisine dolanan ipleri tek tek söktü. Kurtarılan kuş, bir süre beslendikten sonra yeniden doğaya salıverildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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