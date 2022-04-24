- İpin ucundan 21 yıl hapis çıktı

Polis ekipleri ipi çektikçe kilo kilo eroin gelmişti, sanık 21 yıl hapis cezası aldı

İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapan sanık:

"Uyuşturucuyu İstanbul'a götürmem karşılığında bana 7 milyon İran riyali verildi"

KOCAELİ - Van'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yaparken Kocaeli'de narkotik polislerine yakalanan ve 66 kilo eroinle yakalanan İran asıllı sanığın yargılanmasına devam edildi. Polis ekiplerinin ipi çektikçe kilo kilo eroinle karşılaştığı olayda sanığa, 21 yıl 3 ay hapis ve 200 bin TL para cezası verildi.

Olay, 1 Haziran 2017 tarihinde D-100 Karayolu İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan ve İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı öğrenilen kişilere yönelik operasyon başlattı. Sevkiyatı adım adım izleyen narkotik dedektifleri, içinde İran asıllı ailenin olduğu otomobili, Kartepe ilçesinde durdurdu. Narkotik köpeği Stark'ın aracın altına tepki vermesi üzerine lüks otomobil, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Açılan gizli bölmelerden sarkan ipi çeken narkotik ekipleri, birbirine bağlanmış 77 paket halinde 66 kilogram eroin maddesi ele geçirdi.

21 yıl 3 ay hapis

M.D. ve eşi M.E.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.D., avukatı ve tercüman katıldı. Son savunmasında, uyuşturucu maddeyi 'Bahroz' adında birisinden aldığını belirten M.D., "Uyuşturucuyu Van'dan İstanbul'a götürmem karşılığında bana 7 milyon İran riyali verildi. Eşimin bu durumdan haberi yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti, M.D.'ye işlediği suçun sabit olması sebebiyle 21 yıl 3 ay hapis ve 200 bin TL para cezası verdi.