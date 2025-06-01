İpe Takılan Kuş, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Sivas'ta bir apartmanın çatısında ipe takılan kuş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine gelen ekipler, uzun çabalar sonucu kuşu doğal yaşam alanına bıraktı.
İpe takılarak mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
SİVAS - Sivas'ta bir kuş, apartmanın çatısında ipe takılarak mahsur kaldı. Kuş, itfaiye ekiplerinin çabası sonucu kurtarıldı.
Sivas'ta bir apartmanın çatısından sarkan ipe kuş takıldı. Kuşun çırpınışını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile kuşa uzandı. Kuşu mahsur kaldığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtaran itfaiye personeli, kurtardığı kuşu doğal yaşam alanın bıraktı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN BİÇER - 3.Sayfa