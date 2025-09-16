Investco Holding Yetkililerine Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet Gözaltısı
Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Olaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa