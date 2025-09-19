Investco Holding Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri hakkında operasyon düzenlenmişti.

Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketlerin incelendiği ve eylemleri tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları biten 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 13 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, ifadelerin ardından 13 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. - İSTANBUL