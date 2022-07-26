İntihara kalkışan şahıs ambulanstan da kaçtı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köprüye çıkarak intihar etmek isteyen şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köprüye çıkarak intihar etmek isteyen şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Sağlık kontrolü için bindirildiği ambulanstan kaçan şahıs, ekiplere zor anlar yaşattı. Olay, İzmit Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Halkevi yaya üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçide çıkan Abdullah Y. isimli şahıs, köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Köprüden sarkan ve bağıran Abdullah Y.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etmek istedi. İkna edilemeyince durum polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sakinleştirilen ve aşağıya indirilen Abdullah Y. ambulansa alındı. Tedbir amacıyla hastaneye götürülmek istenen şahıs, ambulanstan çıkarak kaçtı. Güçlükle yakalanan Abdullah Y. ekip otosuyla hastaneye götürüldü. Şahıs işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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