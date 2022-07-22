İntihar teşebbüsü diye gittikleri vakanın tansiyonunu ölçüp döndüler İntihar teşebbüsü diye gittikleri vakanın tansiyonunu ölçüp döndülerANTALYA Antalya'da bir kişinin ilaç kullanarak intihara teşebbüs ettiği ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, şahsın tansiyonunu ölçüp ayrıldı. İntihar teşebbüsü diye gittikleri vakanın tansiyonunu ölçüp döndüler ANTALYA Antalya'da bir kişinin ilaç kullanarak intihara teşebbüs ettiği ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, şahsın tansiyonunu ölçüp ayrıldı. Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.G.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak şahsın ilaç kullanarak intihara teşebbüs ettiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde M.G.'nin doktor onayıyla antidepresan ilaç kullandığı belirtildi. Sağlık ekipleri M.G.'nin tansiyonunu ölçerek olay yerinden ayrıldı. M.G.'nin daha önce de intihar teşebbüsünde bulunduğu ve aynı şekilde tansiyonunun ölçülüp dönüldüğü bildirildi. İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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