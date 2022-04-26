İntihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi

SİNOP (İHA) - Sinop'ta emniyet Whatsapp hattına 'bir vatandaşın intihar edeceği' ihbarı üzerine, ekipler teyakkuza geçti. Bulunduğunda ise ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Sinop'ta sohbet sırasında konuşmalarından şüphelenen arkadaşları tarafından Ö.U. için, emniyet Whatsapp ihbar hattına intihar edeceğinden şüphelendikleri bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şahsın evine giderek durumunu kontrol etmek istedi ancak evinde olmadığı anlaşıldı. Komşulardan alınan bilgilerle aracının plakası ve modelini öğrenen ekipler, kent merkezinden geçtiği güzergahları incelemeye aldı. Aracın son olarak Akliman mevkisine girdiğini tespit edilmesinin ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 2 saatlik arama sonunda sahilde bulunan Ö.U., emniyet güçlerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahıs, yapılan ihbarın asılsız olduğunu belirterek emniyetten ayrıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa