İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu kişi itfaiyenin açtığı brandanın üstüne düştü. Olaydan burnu bile kanamadan kurtulan kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İntihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu kişi itfaiyenin açtığı brandanın üstüne düştü. Olaydan burnu bile kanamadan kurtulan kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 15.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İntihar girişiminde bulunmak için yaşadığı dairenin camından aşağı doğru sarkan yabancı uyruklu şahıs itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri etrafta güvenlik çemberi oluştururken yabancı uyruklu kişi ikna edilmeye çalışıldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna etme çabaları sonuç bulamazken, kişi 2'nci katın camından kendini aşağıya bıraktı. İtfaiyenin açtığı brandanın üzerine düşen kişinin burnu bile kanamadı. Zaman zaman polis ekiplerine zorluk çıkaran kişi gözaltına alındı.