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İntihar girişiminde bulunan şahsı polis düşeceği esnada ellerinden yakaladı

İntihar girişiminde bulunan şahsı polis düşeceği esnada ellerinden yakaladı

Haliç Köprüsü üzerinde bir şahıs intihar girişiminde bulundu.

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Haliç Köprüsü üzerinde bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahsı ikna etmeye gelen polis ekipleri, tam düşeceği esnada ellerinden son anda yakaladı. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Haliç Köprüsü Eyüpsultan tarafından yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle köprünün korkuluklarına geçerek intihar girişiminde bulundu. Şahsı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köprünün altına hava yastığı koyarak önlem aldı.

Ellerinden tutuklanarak son anda kurtarıldı

Polis ekipleri ise korkuluklardaki adamı ikna etmek için çalışmalara başladı. Çalışmalar esnasında ekipler şahsı, ikna edeceği esnada ayağı kayarak düşme tehlikesi geçirdi. Polisin anlık refleksi sonucu şahıs ellerinden tutularak yakalandı. Bir süre askıda kalan adam güçbela yukarıya çekilerek kurtarıldı. Yürekleri ağza getiren o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eyüpsultan Haliç 3. Sayfa Haberler

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