İntihar Girişimi: Jandarma Zamanında Müdahale İle Kurtarıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde intihara teşebbüs eden 54 yaşındaki şahıs, jandarma ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ipten alınarak kurtarıldı.

Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde intihar girişiminde bulunan T.B. (54), jandarma ekiplerinin dikkatli müdahalesi sayesinde kurtarıldı. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan ekipler, iş yerinin camını kırarak içeri girdi ve T.B.'yi ipten aldı. İlk müdahale jandarma tarafından yapıldıktan sonra T.B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bunalım nedeniyle intihar girişiminde bulduğu iddia edilen T.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ