'İntihar edeceğim' dedi, sahilde yatarken bulundu - Haberler

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'İntihar edeceğim' dedi, sahilde yatarken bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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'İntihar edeceğim' dedi, sahilde yatarken bulundu

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen ve 'intihar edeceğim' diye kendini ihbar eden E.Ç isimli şahıs ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen ve 'intihar edeceğim' diye kendini ihbar eden E.Ç isimli şahıs ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kozlu Limanında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen E.Ç isimli kişi polisi arayarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine ekipler hem karadan hem de denizden ihbarcı E.Ç'yi aramaya aramaya başladı. Uzun süren çalışma sonucunda ekipler E.Ç'yi kayalıkların altında yatarken buldu. E.Ç isimli şahıs ekiplerin çabaları sonucunda yattığı yerden kaldırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastanede tedavi altına alınan E.Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, İntihar, 3. Sayfa, Haberler

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