İntigar eden kadının mektupları yaşadığı dehşeti ortaya koydu

İstanbul'da 28 Ocak günü Emine Ö. isimli kadın 4. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihara teşebbüs etmişti. Emine Ö.'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, kardeşi Ömer Kanber yaşananlar nedeniyle ablasının eşi M.Ö. isimli zanlıdan şikayetçi olduklarını söyleyerek açıklamalarda bulundu. Öte yandan Emine Ö.'nün yazdığı iddia edilen mektuplarda "Evde hapis hayatı yaşıyorum. Çelik kapı çalsa dahi açamam. Aç da gör seni öldürürüm diyor. Ses bile veremiyorum. Bir gün öleceğim korkusu var" ifadelerini kullandığı görüldü.

28 Ocak günü Emine Ö. isimli kadın 4. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihara teşebbüs etmişti. Emine Ö.'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, kardeşi Ömer Kanber yaşananlar nedeniyle ablasının eşi M.Ö. isimli zanlıdan şikayetçi olduklarını söyleyerek açıklamalarda bulundu.

Ömer Kanber, "Ablamın evli olduğu kişi ablamla evlenmeden önce evli birisiydi. Evlendiği kişi ile huzursuz olduğundan dolayı ablamla sosyal medya üzerinden tanışmış. Kendisi bizim kendi köylümüz. Ablama "Hanımımla durumum iyi değil ben boşanacağım" demiş. Ablamın da durumu iyi değildi. Nişan atma durumu olmuştu birkaç ay öncesinden o da psikolojik bir çöküntü içindeydi. Ondan yaralanarak, aklına girerek 'boşanıp seni alacağım' demiş" şeklinde konuştu.

Ablası ile zanlı M.Ö.'nün 1 ay birlikte yaşadığını söyleyen Kanber "Ablam sonra kandırıldığını anlıyor. O süreç içerisinde dayak yemiş şiddet görmüş. Bizim evimize gelip sığındı. Biz sahip çıktık. M.Ö. eski karısından ayrılıp ablamla evlilik yaptı. Evlilik olduğu günden itibaren dayak, şiddet, 'psikolojisi bozuk, ruh hastasısın' gibi tabirler kullanarak ablamın psikolojisini altüst etti. Biz bundan her konuda cana, mala zarar vermesinden dolayı şikayetçiyiz. Bu kişi hala dışarıda yani. Nasıl dışarıda bilmiyorum. Cinayete teşebbüs var. Vermiş olduğu mektuplar var, notlar var" dedi.

Olay nedeniyle şikayetçi olan Baba Bahattin Kanber ise dilekçesinde "Kızım Emine 28 Ocak 2023 günü oturduğu evin 4. katından kendini atarak intihara teşebbüs etmiştir. Kızım yazdığı yazıları annesine bırakmıştır. Bu kişinin maddi durumu iyi bu nedenle yurt dışı çıkış yasağı konulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Emine Ö.'nün yazdığı iddia edilen mektuplar da yaşanan olayın ardından ortaya çıktı. İntihara teşebbüs eden Emine Ö.'nün " Kafama vuruyor hep başım ağrıyor, Televizyondaki erkeklerden kıskanıyor. Perde açamıyorum kendi gelip açıyor havalandırıyor. Evde hapis hayatı yaşıyorum. Çelik kapı çalsa dahi açamam. Aç da gör seni öldürürüm diyor. Ses bile veremiyorum. Bir gün öleceğim korkusu var. Telefonumda hattım yok" ifadelerini kullandığı görüldü. - İSTANBUL