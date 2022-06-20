Son dakika haberleri... Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı Son dakika haber: Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin götürülmesi ANKARA - Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı. Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin götürülmesi ANKARA - Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı. AA / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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