Son dakika haberleri... Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı
AA - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin götürülmesi ANKARA - Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı.
Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin götürülmesi ANKARA - Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı.
AA / 3. Sayfa