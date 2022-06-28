Interpol tarafından aranan şüpheli tahliye edildi

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Ankara'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.

Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Sanık Rzaeva, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde yakalanmış ve üzerinde sahte Suriye kimlik kartı ve yüklü miktarda nakit para ele geçirilmişti. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs, aynı zamanda Rusya'da 'yabancı terörist savaşçılar' listesinde yer alan isimlerden olduğu öğrenildi.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Sanık Rzaeva ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan sanık Rzaeva, Ankara'da sabit bir ikametgaha sahip olmadığını ve çocuklarının bu süreçte mağdur olduğunu söyledi. Sanığın beyanlarını değerlendiren mahkeme, Rzaeva'nın tutuksuz yargılanmasına hükmederek duruşmayı erteledi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa