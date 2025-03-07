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Interpol tarafından aranan hırsız Fethiye'de yakalandı

Interpol tarafından aranan hırsız Fethiye'de yakalandı
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Nitelikli hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan Bosna Hersek doğumlu A.K., Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli, iade işlemleri için Geri Gönderim Merkezine teslim edildi.

Nitelikli hırsızlık suçundan İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı tarafından kırmızı bülten ile aranan Bosna Hersek doğumlu A.K. Fethiye'de yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, hakkında kırmızı bülten araması çıkarılan ve iadesi istenen A.K.'nin Fethiye'de olduğu tespit edildi. İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı tarafından kırmızı bülten ile aranan 36 yaşındaki Bosna Hersek doğumlu şüpheli A.K. Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkiinde yapılan operasyon ile yakalandı.

A.K. isimli şahıs işlemlerin ardından ülkeye iadesi için Ula Geri Gönderim Merkezine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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