İnternetten elektrikli bisiklet almak istedi, 2 bin TL'sinden oldu

Kastamonu'da bir internet sitesi üzerinden bisiklet satın almak isteyen vatandaş, 2 bin TL dolandırıldı.

Kastamonu'da yaşayan M.Ç. isimli vatandaş, www.sahibinden.com internet sitesi üzerindeki ilandan gördüğü bisikleti satın almak istedi. İlan sahibi ile konuşarak bisikletin siparişini veren M.Ç., şahsa 2 bin TL gönderdi. Sipariş verdiği bisikletin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan M.Ç., sipariş verdiği satıcı S.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili S.Ş. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

"Zararımın bir kısmı giderilse bile ceza indirimi almasına rızam yoktur"

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şahsın indirimsiz yargılanmasını talep eden mağdur M.Ç., "Bir internet sitesinden bir adet elektrikli bisiklet siparişi verdim. Fakat tarafıma ulaşım sağlanamadı. Bu sebepten dolayı satıcıdan şikayetçiyim. Benden güven hususunda 2 bin TL para aldı. Zararımın bir kısmı giderilse bile ceza indirimi almasına rızam yoktur" dedi.

"Numaraları para karşılığında kiralıyordum"

Savunma yapan S.Ş. ise, "Benim adıma 5 tane hat var. O numarayı M.P. adlı şahsa 100 TL karşılığında kiraladım. Hiçbir hattımın numarasını hatırlamıyorum. Numaraları para karşılığında kiralıyordum. Ben, o zaman cüzdanımı kaybettim, göndermiş olduğu hesap kartı için de bankayı arayıp kapattırmamıştım ama cüzdanımın içinde hesap kartım da vardı. Daha sonrasında da hiç hesabımı kontrol etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben www.sahibinden.com'a ilan vermedim. Mağdur tarafı tanımıyorum. Hem suçu işlemediğim için hem de bu suçu karşılayacak maddi durumum olmadığı için zararı karşılayamam" diye konuştu.

Mağdur ve sanığın avukatlarının savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa