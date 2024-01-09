İnternetten Ekran Kartı Dolandırıcısı Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'da internetten ekran kartı satış ilanı verip parasını almasına rağmen kartı göndermeyen bir kişi, mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden A.B. internetteki Sahibinden.com adlı alışveriş sitesinden bilgisayar ekran kartı sattığına dair ilan veren H.K.'ye telefonla ulaşıp verdiği hesaba 4700 lira para gönderdi. A.B., parayı göndermesine rağmen ekran kartı gönderilmeyince H.K.'ye bir daha da ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan A.B. şikayetçi oldu. Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde hakkında dava açılan H.K.'nin yargılanması sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasında, H.K., "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 7820 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN